تقرير سعودي: الشباب حسم التعاقد مع حمد الله

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

حسم نادي الشباب السعودي سباق التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة بحسب تقارير سعودية.

واستقر اتحاد جدة على رحيل مهاجمه المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي الشباب حسم سباق التعاقد مع اللاعب الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية وكذلك الإماراتية.

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وأوضحت التقارير أن الشباب أتم الاتفاق بشان حمد الله ومن المقرر الإعلان رسميا عن الصفقة قريبا.

حمد الله كان قريبا من الانتقال لنادي التعاون خلال الأيام الماضية ولكن الأمور توقفت مؤخرا.

كذلك يرغب نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الهداف المغربي.

ومن الدوري الإماراتي يعد الشارقة أبرز المهتمين بكسب خدمات حمدالله بداية من الموسم المقبل.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

كما سبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

عبد الرزاق حمد لله اتحاد جدة الشباب السعودي
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