بعدما لعب مع صلاح.. مدافع أتليتكو سيزامل تريزيجيه في طرابزون

اقترب ستيفان سافيتش مدافع أتليتكو مدريد من الانتقال إلى طرابزون سبور التركي الصيف الجالري.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، أن طرابزون أرسل عرضا إلى أتليتكو لضم اللاعب.

وأوضح رومانو أن العرض المقدم لسافيتش هو لمدة ثلاث سنوات.

وذكر رومانو أن أتليتكو سيسمح للاعب بالرحيل إن أراد.

اللاعب صاحب الـ33 عاما سبق له اللعب بجوار محمد صلاح في صفوف فيورنتينا الإيطالي.

وإن انتقل سافيتش فهو سيزامل لاعب مصري آخر وهو محمود حسن "تريزيجيه".

وانضم سافيتش إلى الأتليتي في عام 2015 قادما من فيورنتينا.

وخاض سافيتش مع الروخيبلانكوس 297 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.