بركات: كنا بحاجة للفوز على العراق.. وزيزو والنني انسجما سريعا

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 21:16

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر الأولمبي - العراق

عدد محمد بركات عضو مجلس إدارة الكرة والمشرف على منتخب مصر الأولمبي مكاسب الفوز على العراق.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على العراق بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت فرنسا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال بركات: "كنا بحاجة للفوز على العراق باعتبارها التجربة الأخيرة قبل المنافسات الرسمية".

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وأضاف "المستوى الفني والبدني كان أفضل من مواجهة أوكرانيا".

وشدد "سعيد بمستوى زيزو والنني وانساجمهما السريع مع الفريق. جميع عناصر المنتخب الأولمبي على قدر المسؤولية وهدفهم إسعاد الشعب المصري"

وأتم "نتمنى التوفيق فى البطولة ودعم الجماهير المصرية من أجل إسعاد الجمهور بتحقيق الحلم الأوليمبي".

وأقيمت المباراة في مدينة بوردو الفرنسية في معسكر منتخب مصر استعدادا للأولمبياد.

وبدأ الثنائي فوق السن محمد النني وأحمد سيد "زيزو" في اللقاء بشكل أساسي تحت قيادة روجيريو ميكالي، للمباراة الثانية على التوالي.

وغاب أحمد نبيل "كوكا" عن التشكيل الأساسي بسبب الإصابة بكدمة فى وجه القدم.

وتقدم منتخب مصر أولا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بهدف إبراهيم عادل.

وأدرك أسود الرافدين التعادل في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

وسجل إبراهيم عادل هدف الفوز في الدقيقة 65 بعدما راوغ الحارس بعد بينية من محمد حمدي.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد طارق (المصري).

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

الرباعي الاحتياطي: محمد سيحا (المقاولون العرب) - محمد حمدي (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

منتخب مصر الأولمبي محمد النني زيزو
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