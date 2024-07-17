الزمالك يعلن رفع إيقاف القيد في قضية خالد بوطيب

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 20:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

خالد بوطيب مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى الزمالك اليوم الأربعاء أفاد من خلاله برفع إيقاف القيد عنه عقب نهاية أزمة خالد بوطيب لاعبه السابق.

خالد بوطيب

النادي : نادي باو

الزمالك

وأوضح فيفا في خطابه أنه لم يتلق أي رد من قبل خالد بوطيب وبناء عليه فهو افترض أن المبالغ المستحقة له تم سدادها.

وأكد فيفا أنه تم إغلاق الإجراءات التي كانت موقعة ضد الزمالك ورفع الحظر عن قيد اللاعبين الجدد.

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لكن أشار الخطاب إلى أن رفع القيد يتعلق بتلك القضية فقط وليس كل القضايا إن وجدت ضد النادي.

وكان محمد عزيز وكيل أعمال خالد بوطيب كشف عن توصله لاتفاق مع الزمالك بشأن الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال عبر قناة "إم بي سي مصر 2" في وقت سابق: "بوطيب لم يمانع تحرك الزمالك لحل أزمة المستحقات بشكل ودي".

وأضاف "الزمالك لن يتمكن من دفع مستحقات بوطيب إلا عن طريق التقسيط، الزمالك كان يريد حل الأمر بأسرع وقت من أجل القيد والمشاركة في إفريقيا، وحصلنا على ضمانات من النادي، والأمر استغرق 3 أيام"

وأكمل "بوطيب سيحصل على مليون يورو من مكافآت الزمالك بتتويجه بالكونفدرالية، وباقي المبلغ بالتقسيط".

وأكد "العقد الذي وقع عليه مع الزمالك كان باللغة الإنجليزية والعربية كذلك وهو لا يعرف اللغة وذلك يثبت صدق نواياه".

وأنهى حديثه قائلا: "حسين لبيب وعبد الواحد السيد وأحمد إبراهيم تدخلوا وتمكنوا من حل الأزمة وهم أشخاص جيدون للغاية".

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك مطالب أيضا بسداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوزفالدو فيريرا مدربه السابق بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

خالد بوطيب الزمالك
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