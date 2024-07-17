طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمود متولي

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 20:37

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمود متولي لاعب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الألومنيوم يوم الجمعة المقبل ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "محمود متولي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال التدريبات".

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وأضاف "اللاعب بدأ تنفذ برنامج تأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في التدريبات الجماعية".

المدافع صاحب الـ31 عاما شارك مع الأهلي خلال 5 مباريات فقط بالموسم الحالي.

وسجل محمود متولي هدف واحد بالموسم الحالي مع الأهلي جاء في شباك الجونة.

متولى بشكل عام خاض 59 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر في جميع المسابقات.

الأهلي محمود متولي
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