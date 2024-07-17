تأكيدا لانفراد في الجول.. الزمالك يوقع مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية 3 سنوات

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك عقود اتفاق مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية لتوريد أزياء الأبيض بالموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد انفرد بتوصل شركة "ZAT" للملابس توصلت إلى اتفاق مع نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك وقع على عقود الاتفاق مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية لمدة 3 سنوات.

الاتفاق يشمل الحصول على إمتيازات مادية إضافة إلى إقامة متجر داخل مقر النادي، ومتاجر مؤقتة خارج مصر لتسويق أزياء الزمالك الجديدة.

كما ينص الاتفاق على وجود مكافآت خاصة حال الحصول على بطولات.

شركة "ZAT" للملابس الرياضية تولت توريد ملابس المصري البورسعيدي بالموسم الحالي.

يذكر أن الزمالك فاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بطل دوري الأبطال في نهائي السوبر الإفريقي.