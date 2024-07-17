الصفقة الأولى.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع يوسف أيمن قادما من صفوف الدحيل القطري لموسم على سبيل الإعارة.

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي عقب إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي أتم اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة يوسف أيمن لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

حلم الطفولة يتحقق.. يوسف أيمن أهلاوي 😍 pic.twitter.com/Ix7n5gZvLW — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 17, 2024

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

🔴 بيـان رسمي: إعارة اللاعب يوسف أيمن إلى النادي الأهلي المصري لمدة موسم واحد.#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/CCdIsHcDAf — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 17, 2024

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.