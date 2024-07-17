الصفقة الأولى.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

يوسف أيمن - الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع يوسف أيمن قادما من صفوف الدحيل القطري لموسم على سبيل الإعارة.

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي عقب إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي أتم اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة يوسف أيمن لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

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المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.

يوسف أيمن الدحيل الأهلي
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