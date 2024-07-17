مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على إصدار عملة تذكارية بمناسبة مئوية الإسماعيلي

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي موافقة مجلس الوزراء على إصدار عملة تذكارية بمناسبة مئوية الدراويش.

ويحتفل الإسماعيلي في العام الحالي 2024 بمرور 100 عام على تأسيس النادي.

وقال الإسماعيلي في بيان: "تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، لغصدار عملة تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي".

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وأوضح في بيانه "تقدم الإسماعيلي في وقت سابق، بطلب إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية، لإصدار عملة فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه 10 جنيهات و 5 جنيهات".

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الإسماعيلي قد أعلن منذ ساعات مواجهة الاتفاق السعودي وديا ضمن احتفالات النادي بمرو 100 عام على تأسيسه.

وسيلعب الإسماعيلي أمام الاتفاق السعودي يوم 17 أغسطس المقبل.

الإسماعيلي
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