كرة سلة - الأهلي يضم إبراهيم هشام من طلائع الجيش
الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 19:33
كتب : حسام نور الدين
أعلن نادي الأهلي ضم إبراهيم هشام لتدعيم صفوف فريق السلة لمدة 4 سنوات.
وانضم إبراهيم قادما من صفوف طلائع الجيش، ويشغل مركز صانع الألعاب.
وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب من أجل الانتظام في فترة الإعداد، استعدادا للموسم الجديد مع الفريق.
ويعد إبراهيم أولى صفقات سلة الأهلي في الصيف الحالي.
وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط الموسم الماضي والسوبر المصري، وخسر ألقاب الدوري والكأس، والبطولة العربية.
وودع بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة من ربع النهائي.
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