"من أجل النادي".. الكشف عن الإعلان الرسمي للعبة EA FC 25 وموعد طرحها

كشفت شركة "إليكترونيك آرتس" اليوم الأربعاء عن الإعلان الرسمي للعبتها الجديدة EA FC 25 رسميا.

وستكون هذه هي النسخة الثانية للشركة في إصدار اللعبة بعد فسخ الشراكة بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان شعار اللعبة الموسم الماضي هو "مرحبا بكم في النادي"، أما النسخة المقبلة فسيكون شعارها "من أجل النادي".

وسيتم طرح اللعبة في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل.

وتقدم اللعبة في نسختها الجديدة عددا من الأطوار الجديدة في اللعب مثل Rush وهو يتضمن اللعب بخمسة لاعبين ضد خمسة.

هذا بالإضافة لتعديلات جذرية جديدة في تكتيكات اللعب من خلال خاصيتي FC IQ و Live Start Point* في نمط المدرب.

وقال نيك ولوديك نائب الرئيس الأول والمدير العام لـEA "مع النسخة الجديدة من اللعبة نحن نعزز رؤيتنا لمستقبل مبني على مجتمع مشجعي ومحبي كرة القدم، ونعيد تعريف ما هو ممكن على أرض الملعب باستخدام خاصية FC IQ الجديدة والتي تُسخر الذكاء الاصطناعي والبيانات الواقعية لتحديث تكتيكات اللاعبين، مدعومة بتقنيتي HyperMotionV وPlayStyles".

وواصل "كما نقدم لمحبي السلسة طرقاً جديدة ومبتكرة للعب مع نمط Rush وهو أكثر تجربة اجتماعية وتفاعلية بنيناها على الإطلاق، ونواصل تقديم تجربة أصلية للعبة العالم مما يعزز رؤيتنا لمستقبل يركز على الجمهور المشجعين لكرة القدم".

ونمط Rush يستخدم نفس عناصر التحكم في اللعبة والآليات المُعتمدة في مباريات 11 ضد 11. سيتوفر هذا النمط في Football Ultimate Team™، وطوري Clubs و Kick Off.

وقد تم تصميم هذا النمط خصيصا للعب مع الأصدقاء حيث يسمح لمجموعات من أربعة بالانضمام إلى الملعب معًا، مع حارس مرمى يتم التحكم فيه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكتجربة لعب فردي في Manager Career، سيُمكنك طور Rush من التحكم في تطوير أكاديمية الشباب طوال الموسم مع بطولات 5 ضد 5 جديدة.

فيما يجلب FC IQ تحديثًا للأسس التكتيكية في كل مباراة 11 ضد 11 من خلال توفير تحكم استراتيجي أكبر، بينما يؤثر نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المبني على بيانات واقعية من بعض أعظم الفرق في كرة القدم على تكتيكات اللاعبين من خلال أدوار جديدة لهم.

يجدد تحديث تكتيكات الفريق وحركة الفريق الجماعية الأكثر واقعية تحديد المواقع في كلا جانبي الملعب مما يغير كيفية لعب كل فريق بناءً على أسلوب لعبهم على أرض الواقع ويقدم تنوعًا أكبر من مباراة إلى أخرى.

أما في وضع المهنة أو Career Mode تضع خاصية Live Start Points اللاعبين في قلب أكبر القصص الواقعية أثناء حدوثها، مثل تولي إدارة نادٍ بعد انتقالات منتصف الموسم أو تغييرات في الإدارة.

وسيشهد هذا العام دخول كرة القدم النسائية إلى وضع المهنة لأول مرة على الإطلاق، مما يحقق التكافؤ مع كرة القدم الرجالية في جميع أوضاع اللعبة ويساهم في التزام EA SPORTS FC بنمو اللعبة النسائية.

ويمكن لأصحاب الطلب المسبق قبل الـ20 من أغسطس للعبة لنسخة Ultimate Edition بدء اللعبة بداية من الـ20 من شهر سبتمبر المقبل.

سيحصل جميع من يطلب نسخة Ultimate Edition مسبقًا بحلول 20 أغسطس على عدد من المزايا، بما في ذلك لاعبين تاريخيين لمدة محدودة لبناء فرقهم في Ultimate Team، و4600 نقطة للمساعدة في بناء الفريق.

وستحصل كذلك على لاعب من بين 14 من بطاقات هيروز في النسخة الجديدة من اللعبة.

كما أنك ستحصل على لاعب من بين 51 من عظماء اللعبة في النسخة الحالية من اللعبة EA FC 24.

هذا بالإضافة لإعارات للثلاثي زين الدين زيدان ورنالدو وديفيد بيكام في طور المهنة.

ويمكن مضاعفة نقاطك مقارنة بأصدقائك في طور Rush.

وأخيرا يمكنك تطوير أي لاعب بطاقات تبلغ 82 أو أقل في طور الألتيميت لتطوير طاقاته الإجمالية مع الحصول على بلاي ستايل بلس باور شوت.

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