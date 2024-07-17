كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم محمد عدلان

أعلن الأهلي التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد.

وأوضح خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضية بالنادي إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب في ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

‏‎وأشاد العوضي بموهبة اللاعب، مؤكدا أنه صاحب قدرات فنية عالية وانضمامه إلى فريق اليد يعد إضافة كبيرة للفريق.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأهلي تعيين مادسن مديرا فنيا لفريق كرة اليد لمدة موسمين.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدة بطولات الموسم المقبل محليا وقاريا، وأيضا سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

وجاءت تجربة مادسن الأخيرة مع ألبورج الدنماركي حيث فاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات والكأس مرتين.

وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين في 2021 و2024 وخسر في كلاهما من برشلونة.

وفي الفترة من 2014 وحتى 2020 قاد فرق الشباب لمنتخب الدنمارك كمدرب مساعد ثم مدير فني بدءا من 2017.

ويخلف مادسن الإسباني ديفيد ديفيز المدرب السابق للأهلي الذي رحل لتدريب دينامو بوخارست الروماني.

وقاد ديفيز الأهلي لتحقيق الرباعية بالموسم الماضي بعد تحقيق الدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.