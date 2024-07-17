تقرير مغربي: القبض على رئيس الرجاء في ألمانيا

ألقت سلطات الأمن الدولية في ألمانيا، القبض على محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي بحسب تقارير مغربية.

ونجح مجلس إدارة بودريقة في التتويج بلقبي الدوري وكأس العرش المغربي بالموسم المنصرم.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن عناصر الأمن الدولي ألقت القبض على محمد بودريقة.

وأوضحت التقارير أن بودريقة تم إلقاء القبض عليه في مدينة هامبورج الألمانية بسبب حكم صادر ضده من محكمة مغربية.

وذكرت التقارير أن بودريقة ذهب إلى ألمانيا من أجل الحديث مع المدرب زينباور المدير الفني لنادي الرجاء من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

يذكر أن الرجاء كان قريبا من التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي قبل أن يحسم الصفاقسي التونسي الاتفاق بشأن استعارة اللاعب.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.