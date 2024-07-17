تعديل موعد وملعب نهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد نهائي كأس الرابطة لموسم 2023-24.

ويلتقي طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا في نهائي النسخة الثالثة من البطولة.

وسيقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وكان مقررا أن يقام اللقاء يوم 24 يوليو على استاد الإسكندرية.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة عقب الفوز على حساب المصري في مباراة أقيمت على استاد برج العرب.

فيما توج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى من المسابقة بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.