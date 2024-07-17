تقرير: حارس البرازيل بديل إيدرسون في النصر

أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع الدولي البرازيلي بينتو حارس مرمى أتليتكو باراناينسي لضمه هذا الصيف.

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ويسعى النصر للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي بعد ريحل الكولومبي دافيد أوسبينا عن صفوفه.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن النصر توصل إلى اتفاق مع أتليتكو باراناينسي بشان ضم الحارس الدولي بينتو مقابل 18 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام بينتو إلى معسكر النصر في البرتغال تحضيرا للموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن النصر اتجه للتعاقد مع بينتو بعد رفض مانشستر سيتي التخلي عن إيدرسون حارس مرماه.

فيما ذكرت "ذا أثليتك" أن مفاوضات النصر توقفت مع البولندي تشيزني حارس يوفنتوس بعد رفض الحارس البولندي.

ويلعب بينتو في صفوف أتليتكو باراناينسي منذ صيف 2021.

وخاض بينتو 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم واستقبل 16 هدفا وحافظ على شباكه خلال 13 مباراة.

وعلى المستوى الدولي لعب بينتو مباراتي منتخب البرازيل ضد إنجلترا وإسبانيا وديا.

فيما تواجد بينتو على مقاعد البدلاء خلال منافسات كوبا امريكا التي ودعها المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي.