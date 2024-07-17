فوت ميركاتو: بايرن ميونيخ يواصل اهتمامه بضم إمبولو

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - فيل فودين - إمبولو

يواصل بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه بلضم السويسري بريل إمبولو مهاجم موناكو الفرنسي.

ويسعى العملاق البافاري لتعويض رحيل إريك ماكسيم تشوبو موتينج الذي ترك صفوف الفريق بنهاية تعاقده.

وأشار تقرير "فوت ميركاتو" الفرنسية إلى أن بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات إمبولو.

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وأوضح التقرير أن رغم اهتمام البافاري إلا أنه لم يتقدم بأي عرض رسمي لموناكو لضمه المهاجم البالغ 27 عاما.

وأكمل التقرير أن موناكو لا يفكر في بيع لاعبه هذا الصيف.

وسبق أن صرّح إمبولو عبر سكاي سبورتس: "مع كامل الاحترام لنادي بايرن ميونيخ، هو ناد عملاق بالطبع، لكنني لا أستطيع التفكير في الأمر".

وأتم "لا أحد يعلم، إذا كان هناك عرض، فيجب دراسته".

وارتدى السويسري قميص موناكو في 47 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4.

وسبق أن ارتدى السويسري قميص شالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ في الفترة من 2016 وحتى 2022.

وخاض إمبولو 5 مباريات في يورو 2024 سجل خلالها هدفين ضد المجر وإنجلترا.

بريل إمبولو بايرن ميونيخ موناكو
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