موراتا: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص ميلان

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

إسبانيا - كرواتيا - هدف موراتا

أوضح ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني إنه لا يطيق الانتظار للمشاركة بقميص ميلان الإيطالي.

وأكمل الإسباني الفحص الطبي في مدريد اليوم الأربعاء وبات الإعلان الرسمي ما يفصله عن الانتقال لصفوف الروسونيري.

وقال موراتا لشبكة "سكاي إيطاليا": "لا أطيق الانتظار، كان عليّ أن أبدأ الإجازة واستمتع بها، لكنني سأبدأ التدريبات من الغد".

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وأكمل "الإيطاليون عاملوني بشكل محترم للغاية، ولا أستطيع انتظار نهاية الإجازة للعودة لإيطاليا ومن ثم اللعب مجددا".

وأضاف عن المفاوضات: "كل شيء سار بشكل إيجابي، أعلم أن لدي إمكانية مواصلة أفضل السنوات في مسيرتي، وأريد اللعب لفريق عظيم مثل ميلان".

وأتم عن رقم قميصه مع الروسونيري قائلا: "لا أعلم، لابد أن أتحدث معهم وسنرى".

ووفقا للتقرير فإن الإسباني سينتقل لميلان مقابل دفع 13 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وذكر فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن النادي الإيطالي اتفق مع موراتا على عقد مدته 4 أعوام.

ويقترب موراتا من العودة إلى الدوري الإيطالي، إذ لعب فترتين مع يوفنتوس.

ولعب موراتا الفترة الأولى مع البيانكونيري في 2014 وحتى 2016 قادما من ريال مدريد.

والفترة الثانية كانت في 2020 إذ قضى إعارة لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو من أتليتكو مدريد وعاد إلى نادي العاصمة الإسبانية مرة أخرى.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على بطولة يورو 2024 رفقة إسبانيا بعد الانتصار على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وحاول ميلان التعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب بولونيا السابق لكن لم يتمكن من الاتفاق مع كيا جورابشيان وكيل أعماله لينتقل إلى مانشستر يونايتد.

ألفارو موراتا ميلان الدوري الإيطالي أتليتكو مدريد
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