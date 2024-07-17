خبر في الجول - الزمالك يستطلع رأي إسحاق يعقوب لضمه.. وجوميز يحسم الصفقة

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

إسحاق يعقوبو - البنك

استطلع نادي الزمالك رأي الغاني إسحاق يعقوب بشأن ضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد يعقوب مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانا بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استطلع رأي إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي لضمه في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – اجتماع بين وكيل إبراهيما نداي والزمالك.. واختيارين لحل الأزمة أهلي جدة يعلن انتقال ألان سان ماكسيمان إلى فنربخشة الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25 فيفا يفتح تحقيقا حول هتافات لاعبي الأرجنتين ضد الفرنسيين

وتنتظر إدارة الزمالك موافقة جوزيه جوميز مدرب الفريق أولا لإتمام الصفقة.

ويسعى الزمالك لتدعيم جبهته اليسرى في ظل امتلاكه فقط لأحمد فتوح الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم.

يعقب صاحب الـ30 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قالدما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 100 مباراة وسجل هدفين وصنع 14 آخرين.

الزمالك البنك الأهلي إسحاقو يعقوبو
نرشح لكم
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي محامي السعيد لـ في الجول: إذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حساباته في البنوك محامي رمضان صبحي لـ في الجول: نبحث حاليا كافة النواحي لضمان تعويضه عن الأضرار المالية والأدبية بركات: كنا بحاجة للفوز على العراق.. وزيزو والنني انسجما سريعا مصدر من تذكرتي يكشف لـ في الجول آلية تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري الزمالك يعلن رفع إيقاف القيد في قضية خالد بوطيب خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري.. وأسعار خاصة للقاء بيراميدز والأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمود متولي
أخر الأخبار
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي 21 دقيقة | الكرة المصرية
محامي السعيد لـ في الجول: إذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حساباته في البنوك 27 دقيقة | الدوري المصري
"استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: الشباب يدخل سباق التعاقد مع حمد الله 41 دقيقة | سعودي في الجول
بعدما لعب مع صلاح.. مدافع أتليتكو سيزامل تريزيجيه في طرابزون ساعة | الدوري الإسباني
محامي رمضان صبحي لـ في الجول: نبحث حاليا كافة النواحي لضمان تعويضه عن الأضرار المالية والأدبية ساعة | الدوري المصري
بركات: كنا بحاجة للفوز على العراق.. وزيزو والنني انسجما سريعا ساعة | الكرة المصرية
مصدر من تذكرتي يكشف لـ في الجول آلية تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز