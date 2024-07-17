خبر في الجول - الزمالك يستطلع رأي إسحاق يعقوب لضمه.. وجوميز يحسم الصفقة

استطلع نادي الزمالك رأي الغاني إسحاق يعقوب بشأن ضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد يعقوب مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانا بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استطلع رأي إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي لضمه في صفقة انتقال حر.

وتنتظر إدارة الزمالك موافقة جوزيه جوميز مدرب الفريق أولا لإتمام الصفقة.

ويسعى الزمالك لتدعيم جبهته اليسرى في ظل امتلاكه فقط لأحمد فتوح الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم.

يعقب صاحب الـ30 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قالدما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 100 مباراة وسجل هدفين وصنع 14 آخرين.