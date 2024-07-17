خبر في الجول – اجتماع بين وكيل إبراهيما نداي والزمالك.. واختيارين لحل الأزمة

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - إبراهيما نداي

يجتمع وكيل إبراهيما نداي لاعب الزمالك رفقة مجلس إدارة النادي الأبيض خلال ساعات للبحث عن حل أزمة المستحقات المتأخرة.

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن وكيل نداي سيعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال ساعات لتخييرهم إما بالحصول على 750 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة للاعب أو الرحيل عن النادي بشكل فوري دون انتظار لنهاية الموسم والتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أسابيع بإنذار اللاعب للزمالك بالحصول على مستحقاته أو التقدم بشكوى لدى المحكمة الرياضية وتلك المهلة انتهت يوم 10 يوليو الجاري.

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وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

الزمالك إبراهيما نداي
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