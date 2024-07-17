أهلي جدة يعلن انتقال ألان سان ماكسيمان إلى فنربخشة

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

ماكسيمان - أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة يوم الأربعاء انتقال لاعبه آلان سان ماكسيمان إلى فنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان نادي فنربخشة قد أعلن توصله لاتفاق مع أهلي جدة للتعاقد مع اللاعب، وأشار إلى أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي.

وبعدما عبر الكشف الطبي بنجاح، أوضح أهلي جدة في بيان: "وافقت إدارة النادي على إعارة الفرنسي ألان سان ماكسيمان، لنادي فنربخشه التركي لمدة موسم 2024-2025، متمنين له التوفيق خلال المرحلة القادمة".

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وسينضم ماكسيمان لصفوف فنربخشة بناء على طلب جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق.

وانصم ماكسيمان لأهلي جدة في بداية الموسم الماضي قداما من نيوكاسل الإنجليزي.

عقد الجناح البالغ من العمر 27 عامًا مع أهلي جدة مستمر حتى صيف 2026.

ولعب النجم الفرنسي 30 مباراة الموسم الماضي في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.

وخسر فنربخشة الدوري الترقي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي لحساب جالاتاسراي.

آلان سان ماكسيمان فنربخشة أهلي جدة
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