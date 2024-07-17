فيفا يفتح تحقيقا حول هتافات لاعبي الأرجنتين ضد الفرنسيين

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - الأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا حول ما فعله لاعبي الأرجنتين في الاحتفال بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024 تجاه لاعبي فرنسا.

ونشر إنزو فيرنانديز فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين وهو يحتفلون ويهتفون بأغنية تتحدث عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا، لكن الفيديو لاقى ردود أفعال قوية، خاصة من زملاء إنزو في تشيلسي الذي يعج باللاعبين الفرنسيين.

وأفاد فيفا في بيان: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونجري تحقيقا في الحادث".

أخبار متعلقة:
مودريتش مستمر مع ريال مدريد إلى 2025 برشلونة يعلن تواجد تياجو ألكانتارا ضمن جهاز فليك لفترة محددة أثليتك: مبابي سيلعب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد تشيلسي يستنكر ما فعله إنزو.. ويعاقبه

وأضاف البيان "يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز العنصري من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين أو مشجعين أو مسؤولين".

من جهته، استنكر نادي تشيلسي ما فعله لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرناديز حين احتفل بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 بأغنية مسيئة للفرنسيين.

وأفاد تشيلسي في بيان: "يعتبر نادي تشيلسي لكرة القدم أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف البيان "نحن فخورون بكوننا ناديا يشعر فيه كل الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وتابع البيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا إنزو وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف حول هذه الأمور".

وأتم البيان "قام النادي باتخاذ إجراء تأديبي داخلي تجاه اللاعب".

ومن جهته، قدم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين اعتذارا عقب ردود الأفعال القوية على الهتافات التي خرجت منه أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أريد أن اعتذر بشدة عن الفيديو الذي نشرته خلال احتفالي مع منتخب بلادي، الأغنية تحتوي على لهجة مسيئة ولا يوجد تبرير لذلك".

وأضاف "أنا ضد العنصرية، واعتذر عن ما فعلته خلال نشوة الاحتفال بلقب كوبا أمريكا".

وشدد "هذا الفيديو وتلك الكلمات لا تعكس ما أؤمن به.. أتأسف بشدة".

في السياق نفسه، يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب هتافات من لاعبي الأرجنتين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشفت الوكالة عن كلمات الأغنية التي تقول "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر فرنسي".

وتم إطلاق هذه الأغنية من قبل جماهير الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، أثناء النهائي الذي فاز فيه الألبيسيليستي باللقب على حساب الديوك بركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

إنزو فيرنانديز تشيلسي فيفا
نرشح لكم
موراتا: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص ميلان رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا إنزو يعتذر بسبب أغنيته المسيئة للفرنسيين انتظر لنهاية اليورو.. سبورت: أوناي سيمون سيجري عملية جراحية سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لضم سان ماكسيمان في اليوم الثاني من الاستعداد للموسم الجديد.. ألونسو يستبعد أزمون من تدريب ليفركوزن تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
موراتا: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص ميلان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يستطلع رأي إسحاق يعقوب لضمه.. وجوميز يحسم الصفقة 38 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – اجتماع بين وكيل إبراهيما نداي والزمالك.. واختيارين لحل الأزمة 42 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يعلن انتقال ألان سان ماكسيمان إلى فنربخشة ساعة | ميركاتو
الأصغر في تاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25 ساعة | Gamers
فيفا يفتح تحقيقا حول هتافات لاعبي الأرجنتين ضد الفرنسيين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل المنتخب الأولمبي – زيزو والنني على رأس اختيارات ميكالي ضد العراق 2 ساعة | باريس 2024
بعد 13 عاما مع الترجي.. خطوة تفصل المعز بن شريفية من الإفريقي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز