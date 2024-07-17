تشكيل المنتخب الأولمبي – زيزو والنني على رأس اختيارات ميكالي ضد العراق

دفع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بالثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمد النني في التشكيل الأساسي لمواجهة العراق.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد العراق في ثاني الوديات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان منتخب مصر تعادل في الودية الأولى ضد كرواتيا بهدف لمثله.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

الوسط: محمد النني – محمد شحاتة – أحمد عاطف

الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – زيزو

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو).