بعد 13 عاما مع الترجي.. خطوة تفصل المعز بن شريفية من الإفريقي

بات المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي السابق على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى فريق الإفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المعز بن شريفية سيخضع للكشف الطبي مع الإفريقي تمهيدا للتوقيع معه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد بن شريفية مع الترجي بنهاية الموسم الماضي، ولم يجدد النادي تعاقده ليرحل بشكل مجاني.

ليغلق بذلك الحارس التونسي صفحة الترجي بعد 13 موسما قضاها مع الفريق.

وبدأ المعز بن شريفية البالغ من العمر 33 عاما مسيرته مع الترجي في موسم 2009-2010 بعدما تم تصعيده للفريق الأول قادما من قطاع الناشئين.

وأصبح المعز بن شريفية حارسا بديلا في الموسم الماضي في ظل تألق الشاب أمان الله مميش صاحب الـ19 عاما والذي قاد الترجي للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من الأهلي.

وضم الترجي الحارس الدولي التونسي بشير بن سعيد لدعم مركز حراسة المرمى رفقة أمان الله مميش.