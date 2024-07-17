بعد 13 عاما مع الترجي.. خطوة تفصل المعز بن شريفية من الإفريقي

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

معز بن شريفية

بات المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي السابق على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى فريق الإفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المعز بن شريفية سيخضع للكشف الطبي مع الإفريقي تمهيدا للتوقيع معه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد بن شريفية مع الترجي بنهاية الموسم الماضي، ولم يجدد النادي تعاقده ليرحل بشكل مجاني.

أخبار متعلقة:
مودريتش مستمر مع ريال مدريد إلى 2025 برشلونة يعلن تواجد تياجو ألكانتارا ضمن جهاز فليك لفترة محددة رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا

ليغلق بذلك الحارس التونسي صفحة الترجي بعد 13 موسما قضاها مع الفريق.

وبدأ المعز بن شريفية البالغ من العمر 33 عاما مسيرته مع الترجي في موسم 2009-2010 بعدما تم تصعيده للفريق الأول قادما من قطاع الناشئين.

وأصبح المعز بن شريفية حارسا بديلا في الموسم الماضي في ظل تألق الشاب أمان الله مميش صاحب الـ19 عاما والذي قاد الترجي للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من الأهلي.

وضم الترجي الحارس الدولي التونسي بشير بن سعيد لدعم مركز حراسة المرمى رفقة أمان الله مميش.

الترجي التونسي المعز بن شريفية
نرشح لكم
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي تقرير سعودي: الشباب يدخل سباق التعاقد مع حمد الله بعدما لعب مع صلاح.. مدافع أتليتكو سيزامل تريزيجيه في طرابزون الصفقة الأولى.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل تقرير: حارس البرازيل بديل إيدرسون في النصر فوت ميركاتو: بايرن ميونيخ يواصل اهتمامه بضم إمبولو موراتا: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص ميلان خبر في الجول - الزمالك يستطلع رأي إسحاق يعقوب لضمه.. وجوميز يحسم الصفقة
أخر الأخبار
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي 21 دقيقة | الكرة المصرية
محامي السعيد لـ في الجول: إذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حساباته في البنوك 27 دقيقة | الدوري المصري
"استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: الشباب يدخل سباق التعاقد مع حمد الله 41 دقيقة | سعودي في الجول
بعدما لعب مع صلاح.. مدافع أتليتكو سيزامل تريزيجيه في طرابزون ساعة | الدوري الإسباني
محامي رمضان صبحي لـ في الجول: نبحث حاليا كافة النواحي لضمان تعويضه عن الأضرار المالية والأدبية ساعة | الدوري المصري
بركات: كنا بحاجة للفوز على العراق.. وزيزو والنني انسجما سريعا ساعة | الكرة المصرية
مصدر من تذكرتي يكشف لـ في الجول آلية تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز