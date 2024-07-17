مودريتش مستمر مع ريال مدريد إلى 2025

أعلن نادي ريال مدريد يوم الأربعاء تمديد تعاقده مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

ومدد قائد منتخب كرواتيا عقده لمدة موسم، مثلما حدث في الموسمين الأخيرين.

وسيرتدي لوكا شارة قيادة ريال مدريد، بعد رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي هذا الصيف.

وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن مودريتش وافق على تخفيض راتبه مع ريال مدريد ولعب دور ثانوي من أجل الاستمرار.

ويحلم لوكا مودريتش - 38 عاما - باعتزال كرة القدم في ريال مدريد.

حينما توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أصبح مودريتش أكثر من توج بدوري أبطال أوروبا في التاريخ برفقة كل من توني كروس وداني كارباخال وناتشو فيرنانديز ليعادلوا رصيد خينتو أسطورة النادي.

مودريتش وناتشو فيرنانديز أصبحا الأكثر تتويجا بتاريخ النادي برصيد 26 بطولة لكل منهما.

وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادما من توتنام.

وتوج ريال مدريد خلال الموسم المنقضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

لعب مودريتش 534 مباراة مع الفريق الملكي، وسجل 39 هدفًا.

قائد منتخب كرواتيا لعب 178 مباراة دولية.

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