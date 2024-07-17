برشلونة يعلن تواجد تياجو ألكانتارا ضمن جهاز فليك لفترة محددة

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا

أوضح نادي برشلونة أن لاعبه السابق تياجو ألكانتارا سيكتسب الخبرة مع الجهاز الفني لبرشلونة طوال هذا الصيف.

ولم يعلن برشلونة بشكل واضح هل سيستمر تياجو ضمن الجهاز الفني بقيادة هانز فليك لفترة أطول أم لا.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "بعدما اعتزل مؤخرا في الـ33 من عمره، من المقرر أن يقضي تياجو ألكانتارا الأسابيع المقبلة كجزء من طاقم هانز فليك التدريبي في برشلونة".

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وأضاف "من المتوقع أن يبقى تياجو مع الطاقم التدريبي لبرشلونة طوال الصيف".

قبل أيام، أوضحت جريدة سبورت الكتالونية أن تياجو ألكانتارا لاعب منتخب إسبانيا المعتزل للتو وافق على التواجد ضمن الجهاز الفني المعاون لهانز فليك في برشلونة.

وأعلن الإسباني تياجو ألكانتارا اعتزال كرة القدم الأسبوع الماضي.

وكشفت تقارير خلال الأيام الأخيرة أن إدارة برشلونة حاولت إقناع تياجو بالعمل مع مدربه السابق في الجهاز الفني الجديد للبلوجرانا.

وبذلك سيعود تياجو للتواجد في قلعة برشلونة بعد 11 عامًا من الرحيل.

والتقى هانز فليك مدرب برشلونة الجديد مع تياجو ألكانتارا في مدينة برشلونة لمناقشة الدور المحتمل في الجهاز الفني للبلوجرانا، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن فليك يحرص على أن يكون لاعب خط الوسط السابق جزءًا من طاقمه التدريبي في برشلونة.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

وعانى ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم المنصرم إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب تياجو عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

وهذا يعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

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