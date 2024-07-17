أثليتك: مبابي سيلعب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 13:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد سيكون جاهزا للعب في كأس السوبر الأوروبي.

كما كشفت موعد انضمام كيليان مبابي لتدريبات فريقه الجديد ريال مدريد، فمن المنتظر أن ينضم مبابي لتدريبات ريال مدريد يوم 7 أغسطس المقبل.

أي قبل أسبوع من لقاء السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم 14 أغسطس.

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وبذلك لن يشارك كيليان في جولة الفريق بالولايات المتحدة، لكنه سينضم للتدريبات عقب نهايتها.

مبابي ودع بطولة يورو 2024 من نصف النهائي وبدأ اجازته التي تخللها تقديمه لجماهير ريال مدريد يوم الثلاثاء.

حفل تقديم مبابي كلاعب في صفوف ريال مدريد كان مدهشا وحظى باهتمام الجميع.

إلى ذلك، أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.

كيليان مبابي ريال مدريد
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