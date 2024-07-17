تنس - علي صلاح: فخور لتمثيل مصر بالتحكيم في ويمبلدون

عبر علي صلاح عبد العزيز الحكم المصري لرياضة التنس عن فخره بالتحكيم في بطولة ويمبلدون أحد أكبر بطولات التنس في العالم.

وقال عبد العزيز: "أتولى تحكيم مباريات التنس منذ 29 سنة وعندما شاركت أول مرة في تحكيم مباريات بطولة ويمبلدون قبل سنوات شعرت بالانبهار".

وأضاف "اختيار الحكام للبطولات الكبرى في التنس ليس وليد الصدفة، وبطولة ويمبلدون شرف لأي شخص يتواجد بها فهي بطولة عريقة وكبيرة والتعامل هنا باحترافية شديدة".

وأتم تصريحاته "فخور أنني مصري أشارك في بطولة ويمبلدون وأشكر كل من يدعمني، وأي حكم عربي يجتهد ويتطور ويظهر بمستوى جيد يتم اختياره للأحداث الكبيرة".

وتوج الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون 2024 للرجال بعد الفوز في النهائي على الصربي نوفاك ديجوكوفيتش.

بينما فازت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا بلقب بطولة السيدات.