وائل جمعة: كان هناك تدخلات كثيرة في عمل كيروش مع المنتخب.. واتحاد الكرة لم يسانده

كشف وائل جمعة نجم الأهلي ومدير منتخب مصر السابق عن كواليس رحيله من المنتخب عندما كان رفقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال وائل جمعة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الظروف لم تساعدني في العمل في الأهلي وأيضا منتخب مصر، وهناك تدخلات كثيرة في كل الأمور وأنت غير مسؤول عن القرار".

وأضاف "كان يوجد هناك تدخلات كبيرة في عمل كيروش مع منتخب مصر وهذا الأمر لا يساعد على العمل بشكل جيد".

وواصل "كيروش طلب غلق استاد برج العرب قبل مباراة منتخب مصر حتى يكون في حالة جيدة والمسؤولين وعدوه بذلك ولكن فوئجنا بخوض 5 مباريات على الملعب قبل لقاء المنتخب".

وأردف "من وجهة نظري كارلوس كيروش هو أفضل من تولى تدريب منتخب مصر".

وتابع "بحثنا عن لاعبين من أصول مصرية في أوروبا وتوصلنا إلى أحد اللاعبين والده مصري وبالفعل اتصلت به وبجواري كيروش وكان يستمع للمكالمة وفوجئت بوالد اللاعب يسألني "كم ستعطيني" ليوافق على تمثيل ابنه لمنتخب مصر، وفورا كيروش طلب مني إنهاء المكالمة".

وشدد "كيروش كان يتعجب من بعض اللاعبين في معسكر المنتخب أعمارهم 27 سنة ويمررون الكرة بشكل خاطئ".

وأوضح "تسريب تشكيل منتخب مصر كان يسبب لنا أزمة كبيرة مع كيروش وجعلنا نشك في أنفسنا".

وأكد "كنا نحاول إبلاغ صلاح بعدم تسديد ركلة الترجيح أمام السنغال في تصفيات كأس العالم وإيقاف اللعب لحين إيقاف أشعة الليزر من الجمهور في الملعب".

ونفى "لم يحدث أي خلاف بيني وبين محمد شوقي في أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون مثلما يقول البعض".

واستمر في تصريحاته "اتحاد الكرة ذبح كيروش لتصفية حساباته مع أحمد مجاهد الذي تعاقد معه لتدريب منتخب مصر".

واستكمل "اللواء حلمي مشهور هو الشخص الوحيد في اتحاد الكرة الذي كان يساند جهاز منتخب مصر وكيروش".

وأتم تصريحاته "تحملت الكثير من اتحاد الكرة أثناء تواجدي مع منتخب مصر وبعد نهاية مهمتي قررت الرحيل عندما خرجت بعض الأصوات التي تتحدث عن مصيري في المنتخب، لأنني أرفض التقييم".