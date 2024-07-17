أثليتك: ليني يورو يطير إلى إنجلترا من أجل الفحص الطبي مع يونايتد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليني يورو مدافع ليل سيسافر إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي مع مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي وينهي تفاصيل عقده الشخصي مع مانشستر يونايتد.

ويحاول مانشستر يونايتد وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، حسب التقرير.

المدافع البالغ من العمر 18 عامًا فضل في البداية الانضمام لريال مدريد، لكن ناديه ليل وافق على عرض يونايتد البالغ 62 مليون يورو، وفقا للشبكة.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بيونايتد حتى صيف 2029.

وواجه يونايتد منافسة من ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مجلة فرانس فوتبول فإن النادي الفرنسي وافق على عرض يونايتد البالغ 50 مليون يورو مع مكافآت قدرها 12 مليون يورو تعتمد على إنجازات يورو مع يونايتد.

وأوضح التقرير أن يونايتد سبق النادي الملكي وأن اللاعب فتح أبواب التفاوض حول راتبه بسبب رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في ضمه.

وشدد أن ريال مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بعد، لكن أصبح خلف النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

يعتمد نادي ريال مدريد طوال الفترة الماضية على رغبة اللاعب في تحقيق حلمه واللعب لصفوفه، لكن عرض مدريد أقل من يونايتد ولذلك ضغط ليل على يورو للاستماع إلى العرض الإنجليزي.

فذكرت صحيفة آس في وقت سابق أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو.

ويحمل يورو جنسية كوت ديفوار بجانب فرنسا.

وولد يورو وترعرع في فرنسا ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وحصل 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

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