بيتزي يتولى تدريب منتخب الكويت

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

بيتزي - السعودية - البرازيل

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي كمدير فني لمنتخب الكويت.

ووقع بيتزي على عقد يربطه بالكويت، ينتهي أو يجدد مع نهاية تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الكويتي لخوض الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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بيتزي درب منتخب السعودية في كأس العالم 2018، وقاد منتخب البحرين من قبل.

وكان قد توج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب تشيلسي في نسخة 2016.

وتولى بيتزي تدريب الكويت خلفا للبرتغالي روي بينتو الذي أقيل في مطلع يوليو الجاري.

يذكر أن بينتو كان مدربا للمنتخب الكويتي منذ أغسطس 2022.

ونجح بينتو في الوصول بالكويت إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والدور الختامي من تصفيات مونديال 2026.

ويتواجد منتخب الكويت في المجموعة الثانية من التصفيات رفقة العراق والأردن وعمان وفلسطين وكوريا الجنوبية.

ويلعب مباراته الأولى في الدور الحاسم يوم 5 سبتمبر المقبل ضد نظيره الأردني في عمان.

خوان أنتونيو بيتزي الكويت
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