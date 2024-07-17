كأس مصر – استعدادا لمواجهة الأهلي.. معسكر مغلق لـ الألومنيوم في الأسيوطي

بدأ فريق الألومنيوم الاستعداد لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

ويلعب الألومنيوم ضد الأهلي في دور الـ32 لكأس مصر موسم 2023-2024 يوم الجمعة المقبل.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا بمنتجع الأسيوطي سبورت أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين.

على أن يغادر الفريق المنتجع فجر الخميس ليتوجه إلى أحد فنادق القاهرة ويخوض مرانه الأخير ليلة المباراة.

وكانت آخر مباراة رسمية لفريق الألومنيوم بتاريخ 26 أبريل الماضي في دوري القسم الثاني (ب)، الذي أنهاه الفريق في المركز الثاني خلف ديروط.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 19 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.