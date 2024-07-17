بعد الفحوصات.. إنتر ميامي يوضح إصابة ميسي

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

إصابة ميسي وخروجه في نهائي كوبا أمريكا

أوضح نادي إنتر ميامي مستجدات إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لحقت به في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ورفع ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وأفاد إنتر ميامي في بيان: "بعد التقييم الطبي تبين أن ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن.

أخبار متعلقة:
باريس 2024 - رئيس اللجنة الأولمبية: نفكر في سحب هواتف اللاعبين لزيادة التركيز سوتشي الروسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن يحيى عطية الله رفع الإيقاف عن رمضان صبحي بنزيمة يحكم.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسام عوار

وأضاف البيان "سيتم تحديد مدى جاهزية ليونيل حسب وتيرة تعافيه من الإصابة".

ميسي خرج من الملعب باكيا بسبب الإصابة في قدمه، وتابع باقي المباراة من على مقاعد البدلاء قبل رفع الكأس.

وكان البرغوث قد أكد أنه لا يعاني من إصابة قوية، متمنيا عودته إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على كل رسائل الدعم. أنا بخير والحمد لله، وأتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا مجددًا مستمتعًا بما أحب القيام به أكثر من أي شيء".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، خاصة لأننا حققنا هدفنا وهو التتويج باللقب، وجعلنا أنخل دي ماريا يغادر وهو بطل".

وتابع "شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الأرجنتيني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا".

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
تقرير: شكوى من الاتحاد الفرنسي بسبب هتافات لاعبي الأرجنتين إخلاء سبيل رئيس اتحاد كولومبيا بعد أحداث نهائي كوبا أمريكا 2024. ميسي: أنا بخير وأتمنى أن أعود إلى الملاعب قريبا كونميبول يصدر بيانا حول أحداث نهائي كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024 – مدرب كولومبيا: لا أشعر بالهزيمة من الأرجنتين.. وحدثت أشياء غريبة للفريقين كوبا أمريكا 2024 – لاوتارو: كنت أعلم أن علي دين وهكذا رديته كوبا أمريكا 2024 – مارتينيز عقب التتويج: ظنوا أننا سنرتاح بالفوز بالألقاب.. وأظهرنا من نحن كوبا أمريكا 2024 – دي ماريا: حلمت بكل ما حققته.. وهذا ما تمنيته ولم يحدث
أخر الأخبار
تشكيل المنتخب الأولمبي – زيزو والنني على رأس اختيارات ميكالي ضد العراق 23 دقيقة | باريس 2024
بعد 13 عاما مع الترجي.. خطوة تفصل المعز بن شريفية من الإفريقي 47 دقيقة | ميركاتو
مودريتش مستمر مع ريال مدريد إلى 2025 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يعلن تواجد تياجو ألكانتارا ضمن جهاز فليك لفترة محددة ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل الانتقال إلى القادسية.. أوباميانج يودع جماهير مارسيليا 2 ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - 3 مباريات في يوم واحد.. جدول منتخبات مصر الجماعية 2 ساعة | باريس 2024
أثليتك: مبابي سيلعب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز