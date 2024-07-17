باريس 2024 - رئيس اللجنة الأولمبية: نفكر في سحب هواتف اللاعبين لزيادة التركيز

كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن قرار محتمل خاص بالبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، موضحا أنه قد يلجأ لسحب هواتف اللاعبين خشية من تأثير السوشيال ميديا سلبيا عليهم.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، في تصريحات صحفية: "ما يمنعنا من تطبيق هذا القرار الآن هو رغبة اللاعبين في التقاط الصور التذكارية أثناء المشاركة في الأولمبياد".

وواصل "إذا وجدنا أن هناك حالة إثارة وبلبلة من القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سوف نعطي اللاعبين هواتف عادية للاطمئنان على ذويهم في مصر".

وطالب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من الجميع بتشجيع لاعبي الفراعنة على السوشيال ميديا خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتابع أن الـ 148 لاعب ولاعبا المتأهلين للمشاركة في أولمبياد باريس لن يتواجدوا في نفس التوقيت في باريس وهذا سوف يسهل الأمر من سحب الهواتف منهم في حال الاستقرار على هذا القرار.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.