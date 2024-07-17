كرة طائرة - أيسل نديم: أطلب العدل بين لاعبات الزمالك.. وعمرو الأدهم تواصل معي بعد بياني

شددت أيسل نديم لاعبة فريق الطائرة بنادي الزمالك على شعورها بالظلم بسبب عدم العدل في الرواتب بين لاعبات الفريق.

وقال أيسل عبر قناة صدى البلد: "بياني جاء بسبب عدم شعوري بالتقدير النفسي والمعنوي، مستعدة للعب بجنيه ولكن بشرط وجود عدل وأن تكون الفئة الأولى هي نفس قيمة عدي حتى لو كانت أقل من راتبي الحالي".

وواصلت "منذ انضمامي للزمالك كان عقدي ضمن الفئة الأولى ولا أطلب مجاملة أو شيء ولكن مجهودي في الملعب من المفترض أن يحدد فئة راتب كل لاعبة".

وأكملت "المشكلة ظهرت منذ سنتين ووقعت حينها على بياض مع مجلس الإدارة السابق واتفقت على أن يكون عقدي ضمن الفئة الأولى بالفريق ولكن ما حدث كان مختلفا عن الاتفاق وقيل لي انتظري حتى نهاية الموسم وسنعدل العقد وبعد الموسم عدت لأطلب نفس الطلب لأنني أريد المساواة بزملائي الذين أتمنى لهن الخير ولكن ما أطلبه هو العدل فقط".

وتابعت "مع توقيعي على القعد اتفقت على التوقيع على عقد لمدة موسمين ثم فوجئت بكتابة 4 مواسم وفي هذا التوقيت كان النادي قد ضم بعض الصفقات وليس من بينهن مريم مصطفى وطلبت المساواة مع الفئة الأولى بالفريق ولكن هذا أيضا لم يحدث ولكنني تحملت وأكملت الموسم ثم رحل مجلس الإدارة الذي وعدني بتعديل العقد".

وأضافت "بعد نهاية الموسم الحالي حاولت إيصال وجهة نظري للإدارة وحاولت مقابلة هشام نصر ععدة مرات ولكن كانت جميع المقابلات يتم إلغاؤها ولم أكن أستطيع إيصال وجهة نظري ومشكلتي بالكامل هي أنني لا أشعر بالتقدير المعنوي ولا بالراحة النفسية".

وأكملت "أنا أتقاضى 500 ألف جنيه بالموسم ولا أطلب المساواة بشخص بعينه ولكن أطلب المساواة مع الفئة الأولى من اللاعبات".

وكشفت "نيرة الأحمر بالفعل عرضت علي زيادة عقدي لأنها كانت ترى أنني مظلومة ولكن كنت أعتقد أنني سأتساوى بالفئة الأولى وفي النهاية المفاوضات توقفت وتم طلب مبلغ تعجيزي للخروج على سبيل الإعارة باستثناء نادي معين وهو الأهلي الذي لم يتواصل معي تماما".

وشددت "رغتبي الأولى والأخيرة هي البقاء في الزمالك ولازلت أريد الاستمرار مع النادي وبعد بياني تواصل معي عمرو الأدهم ووعدني بمتابعة الأمر والرد على طلبي في أقرب وقت وأبلغني أن الإدارة بالكامل متمسكة بي والمكالمة سارت بشكل جيد".

وأردفت "مريم مصطفى زميلتي ولا يوجد أي شيء بيننا وطلبي لا أقصد به المساواة بها ولكن بجميع اللاعبات الذين يشاركن بشكل أساسي بجانبي في الملعب".

وأتمت "أنتظر رد عمرو الأدهم وأتمنى أن يتم حل المشكلة من أجل عودتي للتدريبات لأنني غير قادرة معنويا على اللعب حاليا".

وكتبت أيسل في وقت سابق بيان على صفحتها على موقع فيسبوك أوضحت خلاله موقفها من الفريق.