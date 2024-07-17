بنزيمة يحكم.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسام عوار
الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 00:30
كتب : FilGoal
أتم نادي اتحاد جدة السعودي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري حسام عوار.
وانضم عوار إلى اتحاد جدة قادما من روما الإيطالي.
وأعلن اتحاد جدة التعاقد مع حسام عوار بشكل رسمي لمدة 4 مواسم.
ووقع عوار على عقود انضمامه لاتحاد جدة في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.
حسام عوار في كتيبة النمور 🤩✍#النمور_في_اسبانيا #صيفية_العميد pic.twitter.com/nqbU2EnDG9— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 16, 2024
صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت منذ أيام أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات ضم عوار بناء على توصية الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم النمور.
كما تعاقد النادي السعودي مع المدرب الفرنسي لوران بلان بترشيح من بنزيمة أيضا كما ذكرت التقارير.
📸| من مراسم توقيع عقد اللاعب حسام عوار ✍️#صيفية_العميد#النمور_في_اسبانيا pic.twitter.com/WXhjVM1j8O— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 16, 2024
صاحب الـ25 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.
وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.
وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع روما الإيطالي.