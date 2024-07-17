بنزيمة يحكم.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسام عوار

أتم نادي اتحاد جدة السعودي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري حسام عوار.

وانضم عوار إلى اتحاد جدة قادما من روما الإيطالي.

وأعلن اتحاد جدة التعاقد مع حسام عوار بشكل رسمي لمدة 4 مواسم.

ووقع عوار على عقود انضمامه لاتحاد جدة في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.

صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت منذ أيام أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات ضم عوار بناء على توصية الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم النمور.

كما تعاقد النادي السعودي مع المدرب الفرنسي لوران بلان بترشيح من بنزيمة أيضا كما ذكرت التقارير.

صاحب الـ25 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع روما الإيطالي.