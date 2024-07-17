كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع السويد استعدادا لأولمبياد باريس

تعادل منتخب مصر لرجال كرة اليد وديا أمام السويد ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس.

وانتهى اللقاء الذي أقيم في السويد بنتيجة 32-32 ضمن استعدادات الفريقين للأولمبياد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر بالقائمة النهائية إلى باريس يوم 21 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية جديدة أمام السويد يوم 18 من شهر يوليو الجاري.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم الودية أمام اليابان يوم 23 من شهر يوليو الجاري في باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري.

ضمت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (سبورتنج لشبونة).

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

الاحتياطي

محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)

أكرم يسري (الزمالك)

خالد وليد (بيشيكتاش التركي)