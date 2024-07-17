سوتشي الروسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن يحيى عطية الله

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - يحيى عطية الله

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه لاعبه المغربي يحيى عطية الله.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

وقال أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي عبر إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله متغيب عن الفريق ولا نعرف كيف نتواصل معه في الوقت الحالي. سنحاول التواصل معه مجددا وإلا سنتجه للإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق النادي".

أخبار متعلقة:
طلعت يوسف: أتحمل مسؤولية الخسارة من الأهلي مؤتمر كولر: عقدي مستمر مع الأهلي.. ولم أشاهد الهدف في الشناوي وسأقيم الأمر محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات وكيل محمود ممدوح: أحمد سليمان تحدث معي لضمه.. وعلى الزمالك التواصل مع حرس الحدود

وأضاف "وصلتنا خطابات رسمية من ناديين من إيران ونادي من الدوري الروسي، ولكن تحدث معنا أشخاص بشأن انتقاله إلى الأهلي دون عروض رسمية".

وتابع "تعاقد يحيى عطية الله ممتد لموسمين مقبلين، رغبته الشخصية قد تكون الانضمام للأهلي ولكن الأمر لم يحسم بعد".

وأجاب "نحن منفتحون بشان بيع اللاعب، بسبب موقفه وكذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب ضمن صفوف الفريق".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.

الأهلي الوداد يحيى عطية الله
نرشح لكم
بنزيمة يحكم.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسام عوار بعد شائعات الزمالك.. العملود إلى برسبوليس الإيراني سكاي: اتحاد جدة حصل على توقيع عوار.. وهذه قيمة الصفقة سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لضم سان ماكسيمان تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي رومانو: انتهت الأزمة.. دورتموند يتوصل لاتفاق لضم جيراسي ليكيب: اتحاد جدة يقدم 55 مليون يورو لضم نجم أستون فيلا
أخر الأخبار
كرة طائرة - أيسل نديم: أطلب العدل بين لاعبات الزمالك.. وعمرو الأدهم تواصل معي بعد بياني 57 دقيقة | كرة طائرة
بنزيمة يحكم.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسام عوار ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع السويد استعدادا لأولمبياد باريس ساعة | رياضات أخرى
سوتشي الروسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن يحيى عطية الله ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: أتحمل مسؤولية الخسارة من الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: عقدي مستمر مع الأهلي.. ولم أشاهد الهدف في الشناوي وسأقيم الأمر ساعة | الدوري المصري
محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيل محمود ممدوح: أحمد سليمان تحدث معي لضمه.. وعلى الزمالك التواصل مع حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز