سوتشي الروسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن يحيى عطية الله

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه لاعبه المغربي يحيى عطية الله.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

وقال أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي عبر إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله متغيب عن الفريق ولا نعرف كيف نتواصل معه في الوقت الحالي. سنحاول التواصل معه مجددا وإلا سنتجه للإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق النادي".

وأضاف "وصلتنا خطابات رسمية من ناديين من إيران ونادي من الدوري الروسي، ولكن تحدث معنا أشخاص بشأن انتقاله إلى الأهلي دون عروض رسمية".

وتابع "تعاقد يحيى عطية الله ممتد لموسمين مقبلين، رغبته الشخصية قد تكون الانضمام للأهلي ولكن الأمر لم يحسم بعد".

وأجاب "نحن منفتحون بشان بيع اللاعب، بسبب موقفه وكذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب ضمن صفوف الفريق".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.