طلعت يوسف: أتحمل مسؤولية الخسارة من الأهلي

يرى طلعت يوسف المدير الفني لمودرن سبورت أن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراة الأهلي.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "لعبنا مباراة كبيرة ضد الأهلي والفرص الأهم كانت لنا والأحمر لم يكن له أي فرص حقيقية لكن خبرات لاعبيه سمحت لهم بالتسجيل من الكرات الثابتة والبدلاء في الأهلي يقدموا إضافة كبيرة".

وأضاف "أنا سعيد بما قدمه فريقي واللاعبين التزموا بنسبة كبيرة بالتعليمات المتفق عليها ولكن قلة التركيز في الكرات الثابتة كلفتها هدفين".

وأضاف "أنا من يتحمل مسؤولية خسارة مودرن سبورت ضد الأهلي".

وواصل "كنا الأقرب للفوز من الأهلي إذا استطعنا الحفاظ على التقدم ولم نستغل بعض المواقف المهمة داخل منطقة جزاء الأحمر".

وأتم تصريحاته "لدينا غيابات مهمة مثل حساني إيموران الذي سافر ولم يعد، وكيجالي درامي الذي انتهت إعارته وعاد إلى ناديه لأن الدوري المصري لا يزال ممتدا حتى الآن".

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على مودرن سبورت بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 للمسابقة والتي أقيمت في استاد القاهرة.