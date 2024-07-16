مؤتمر كولر: عقدي مستمر مع الأهلي.. ولم أشاهد الهدف في الشناوي وسأقيم الأمر

نفى السويسري مارسيل كولر اقترابه من الدوري السعودي في ظل التقارير التي تتحدث عن مفاوضات مع عدد من الأندية.

وكشف كولر عن تقييم الأمر بشأن الهدف الذي استقبله الأهلي في شباك محمد الشناوي.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة ضد منافس قوي، واحتجنا للوقت ونجح اللاعبون في العودة ذهنيا بعد التأخر".

وتابع "توقيت هدف التعادل كان مميزا، وسعيد بأن البدلاء كانوا مميزين، والفوز يقربنا لتحقيق أهدافنا في الدوري وسنستعد للكأس".

وشدد كولر "تسجيل بيرسي تاو لهدف بالرأس بعد العودة من الإصابة أمر مهم للغاية".

وكشف المدرب السويسري "لم أشاهد كرة الهدف في الشناوي، وسوف أقيم الموقف، الأخطاء واردة وطبيعية ولابد أن اتخذ القرار الصحيح، وربما لا يكون الشناوي مسؤول عن الهدف".

وعن كثرة استقبال الأهداف أوضح "لا أحب استقبال الأهداف لكن علينا أن نتقبل الأمر في ظل المنافسة القوية مع الجميع، المهم هو الاستمرار في المنافسة".

وبسؤاله عن حقيق العروض السعودية أجاب "عقدي مستمر مع الأهلي".

وواصل "تغيير الجناحين كان لأسباب بدنية وفنية، لأن مطلوب منهم أدوار دفاعية ومع ضغط المباريات لابد من الاستبدال، والبدلاء نجحوا في إثبات صحة وجهة نظري".

واختتم كولر تصريحاته "لدينا ضغط مباريات 20 مباراة في شهرين، وشاركنا في بطولات عديدة ونحن فقط من تعرضنا لهذا، ولذلك لابد من الاعتماد على الخبرات".

وحول الأهلي تأخره أمام مودرن سبورت إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة المؤجلة من الجولة 17.

ورفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة من 25 مباراة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر بـ 3 مباريات أكثر.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري أمام بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي.