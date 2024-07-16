محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 23:34

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - الزمالك

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك عن حصوله موكله على حُكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بشأن دعوى اللاعب ضد الأهلي (ناديه الأسبق).

وكان عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال زهران لـFilGoal.com : "محكمة كاس أصدرت حكما نهائيا بإلزام الأهلي بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لعبد الله السعيد".

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وأضاف "الأهلي خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط".

ولعب عبد الله السعيد في صفوف الأهلي بين عامي 2011-2018.

وانتقل السعيد إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز قبل أن يستقر في صفوف الزمالك منذ يناير الماضي.

ماذا حدث؟

عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد في الرابع من يناير الماضي.

وكشف هاني زهران محامي اللاعب لـ FilGoal.com، اليوم الثلاثاء 16 يوليو عن حصول موكله على حكم نهائي يقضي بدفع الأهلي 70 ألف دولار أي ما يقترب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصري.

الأهلي الزمالك عبد الله السعيد
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