وكيل محمود ممدوح: أحمد سليمان تحدث معي لضمه.. وعلى الزمالك التواصل مع حرس الحدود

كشف محمد الجيلاني وكيل محمود ممدوح لاعب حرس الحدود عن وجود مفاوضات سابقة مع الزمالك من خلال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

وقال الجيلاني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد سليمان تواصل معي من قبل بصفتي مدير أعمال اللاعب ولكن كان من الصعب انتقاله في يناير لأن حرس الحدود كان يريد الصعود للدوري الممتاز وبعد نهاية الموسم بدأ الحديث من جديد ولكنه في النهاية لاعب بحرس الحدود ويتبقى له 3 مواسم في تعاقده".

وتابع "من المفترض أن يتفاوض مجلس إدارة الزمالك حاليا مع حرس الحدود من أجل ضم اللاعب وأنا دوري تقريب وجهات النظر فقط وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك".

وأضاف "من فترة وصلني عرض إماراتي للاعب ولكن لم تتم الصفقة حتى الآن ومنذ يومين وصلني عرض روسي وسنرى الأنسب للاعب ونحاول الوصول إليه في الفترة المقبلة".

وقاد ممدوح نادي حرس الحدود للعودة إلى الدوري الممتاز بعد تسجيله 11 هدفا.

وعاد حرس الحدود رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد فقط عن المسابقة، إذ هبط بنهاية موسم 2022-2023.

ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.

ويبلغ المهاجم الشاب 23 عاما، وهو مواليد عام 2002.