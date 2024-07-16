كأس مصر - موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - هدف بيرسي تاو

يستعد الأهلي وبيراميدز لافتتاح مبارياته في كأس مصر بمواجهة الألومونيوم في دور الـ 32.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الألومونيوم في دوري الدرجة الثانية بـ.

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الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 19 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي الألمومنيوم كأس مصر
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