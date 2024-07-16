معادلا سلسلة بيراميدز.. الأهلي يقترب من رقمه القياسي بعد الانتصار الـ 14

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 23:03

كتب : محمد سمير

الأهلي - مودرن سبورت - هدف بيرسي تاو

واصل فريق الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري ليقترب من رقمه القياسي المسجل باسم مانويل جوزيه في موسم 2004 - 2005.

ووصل الأهلي للانتصار رقم 14 على التوالي في مسابقة الدوري ليعادل سلسلة بيراميدز هذا الموسم.

وحقق الأهلي 14 فوزا على التوالي في الدوري بداية عقب خسارته أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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ومنذ تلك الخسارة حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي وحتى انتصار اليوم على مودرن سبورت.

ويسعى مارسيل كولر لقيادة الأهلي لاستمرار السلسلة وكسر الرقم القياسي المسجل باسم القلعة الحمراء في موسم 2004 - 2005 بالفوز في 17 مباراة متتالية تحت قيادة جوزيه.

وتأتي أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري كالآتي:

- الأهلي (17 مباراة متتالية) مع مانويل جوزيه بموسم 2004 - 2005

- الأهلي (16 مباراة متتالية) مع حسام البدري بموسم 2017 - 2018 / ونفس الرقم مع رينيه فايلر موسم 2019 - 2020

- بيراميدز / الأهلي (14 مباراة متتالية) مع كرونوسلاف يوريشيتش ومارسيل كولر بالموسم الحالي.

وجاءت انتصارات الأهلي المتتالية هذا الموسم كالآتي:

الإسماعيلي 1-2 الأهلي

الأهلي 3-0 الجونة

الأهلي 4-1 الاتحاد

بلدية المحلة 1-2 الأهلي

فاركو1-2 الأهلي

الاتحاد 0-1 الأهلي

الداخلية 1-2 الأهلي

الأهلي × الزمالك (فوز اعتباري)

الأهلي 2-1 فاركو

طلائع الجيش 0-4 الأهلي

الأهلي 4-1 الداخلية

الأهلي 2-0 طلائع الجيش

الأهلي 3-2 بيراميدز

مودرن سبورت 2-1 الأهلي

الدوري المصري الأهلي مودرن سبورت
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