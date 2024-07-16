قبل مواجهة بروكسي.. الزمالك يستعيد خدمات الزناري

استعاد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خدمات مصطفى الزناري مدافع الفريق.

وغاب الزناري عن مباريات الزمالك السابقة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك الزناري في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المُقبلة في مسابقة كأس مصر.

وانتظم مصطفى الزناري في تدريبات الزمالك بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وخاض "الزناري" التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد خضوعه لاختبار طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، أثبت جاهزيته.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

صاحب الـ25 عاما شارك مع الزمالك في 14 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر.