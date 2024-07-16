برأسية إمام وأخرى من تاو.. قطار الأهلي يعبر مودرن سبورت بالفوز الـ14 على التوالي

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على مودرن سبورت بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 للمسابقة والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 25 مباراة.

بفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة من 28 مباراة.

وتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 47 في المركز الرابع من 30 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها كل من إمام عاشور وبيرسي تاو، وسجل هدف مودرن سبورت الوحيد أرنولد إيبا.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من الأهلي وسجل أفشة هدف غير محتسب في الدقيقة 7 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، والحكم لم يحتسبه بسبب خطأ من وسام أبو علي.

وعلى عكس سير اللعب سجل مودرن سبورت هدف التقدم في الدقيقة 25 عن طريق الكاميروني أرنولد إيبا.

وجاء الهدف بمجهود فردي من اللاعب الذي تقدم أمام منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي.

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جووووووووووووول الهدف الأول لفيوتشر ⚽

بهجمة عنترية 💪 أرنولد ايبا يسجل من خارج الـ 18 تسديدة مفاجئة 🔥 pic.twitter.com/0zbbSY7rtl — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2024

واستمرت محاولات الأهلي لإدراك هدف التعادل وسدد إمام عاشور كرة أمسك بها الحارس محمود حمدي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح الأهلي في تسجيل التعادل عن طريق أمام عاشور.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة نفذها أفشة على رأس إمام عاشور الذي وضع الكرة في شباك الحارس محمود حمدي.

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جووووووووووووول هدف التعادل للأهلي ⚽

بصناعة من أفشة 🪄.. وضربة رأسية من إمام عاشور على غير العادة 👌 pic.twitter.com/nvlpPPazZt — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2024

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي من أجل إحراز الهدف الثاني.

هدف البدلاء

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي رضا سليم وبيرسي تاو الغائب منذ فترة للإصابة بدلا من حسين الشحات وطاهر محمد في الدقيقة 61.

ودخل رضا سليم الملعب لينفذ ركلة ركنية للأهلي قابلها بيرسي تاو بضربة رأسية سكنت الشباك مسجلا هدف الأهلي الثاني.

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وشارك أليو ديانج في الدقيقة 74 بدلا من محمد مجدي "أفشة".

وعاد كهربا من جديد للمشاركة مع الأهلي بعدما دخل الملعب في الدقيقة 79 رفقة كريم وليد بدلا من إمام عاشور ووسام أبو علي.

وتلقى أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 84 بعد تدخل قوي على بيرسي تاو.

وأهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما استغل تمريرة خاطئة من الدفاع إلى محمود حمدي حارس مودرن سبورت ليمر منه ويسدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدفين لهدف.

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