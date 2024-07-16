انتظر لنهاية اليورو.. سبورت: أوناي سيمون سيجري عملية جراحية
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 22:44
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن ضرورة خضوع أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو ومنتخب إسبانيا لعملية جراحية.
أوناي سيمون
النادي : أتليتك بلباو
سيمون سيجري جراحة في معصم اليوم يوم الخميس المقبل وهي إصابة سيغيب على أثرها لعدة أشهر.
وسيغيب سيمون عن المشاركة مع بلباو في بداية الموسم على الأقل.
الصحيفة أشرت إلى أن سيمون كان يعاني من الإصابة على مدار الموسم وتطورت طوال مدة مشاركته مع بلباو ومع إسبانيا مما زادها خطورة.
وسيتحت على سيمون إجراء الجراحة والغياب لعدة أشهر من أجل العودة للملاعب بعافية كاملة وبدون آلام.
وشارك سيمون مع منتخب إسبانيا في التتويج بيورو 2024 وكان هو الحارس الأساسي للفريق وأقل من استقبل الأهداف خلال البطولة برصيد 3 أهداف فقط.
وسيبدأ بلباو الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة خيتافي على ملعب سان ماميس.
نرشح لكم
مؤتمر مبابي عن – رسالة إلى رونالدو.. وقميص مودريتش واللعب مع فينيسيوس هل فاتك حفل تقديم مبابي في ريال مدريد؟ شاهد كل ما حدث بعد الفحوصات.. برشلونة يوضح إصابة بيدري مبابي: مررت بصعوبات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد.. ورسالة إلى كل الأطفال فلورنتينو بيريز يوجه كلمات مؤثرة لمبابي في حضور زيدان انتهى حفل تقديم مبابي في ريال مدريد.. يوم لا ينسى لجماهير الملكي إشبيلية يستعير ساؤول من أتليتكو مدريد يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا