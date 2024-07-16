انتظر لنهاية اليورو.. سبورت: أوناي سيمون سيجري عملية جراحية

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن ضرورة خضوع أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو ومنتخب إسبانيا لعملية جراحية.

أوناي سيمون النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

سيمون سيجري جراحة في معصم اليوم يوم الخميس المقبل وهي إصابة سيغيب على أثرها لعدة أشهر.

وسيغيب سيمون عن المشاركة مع بلباو في بداية الموسم على الأقل.

الصحيفة أشرت إلى أن سيمون كان يعاني من الإصابة على مدار الموسم وتطورت طوال مدة مشاركته مع بلباو ومع إسبانيا مما زادها خطورة.

وسيتحت على سيمون إجراء الجراحة والغياب لعدة أشهر من أجل العودة للملاعب بعافية كاملة وبدون آلام.

وشارك سيمون مع منتخب إسبانيا في التتويج بيورو 2024 وكان هو الحارس الأساسي للفريق وأقل من استقبل الأهداف خلال البطولة برصيد 3 أهداف فقط.

وسيبدأ بلباو الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة خيتافي على ملعب سان ماميس.