السادس في الدوري.. تاو يعود ويسجل ضد مودرن سبورت من اللمسة الأولى

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

عاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو للمشاركة في المباريات مع الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح تاو في تسجيل هدف التقدم للأهلي أمام مودرن سبورت من اللمسة الأولى بعد مشاركته بديلا لحسين الشحات.

وحول تاو عرضية رضا سليم - الذي شارك معه في نفس الدقيقة - من ركنية برأسية رائعة داخل شباك محمود حمدي.

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وغاب تاو عن 9 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري بسبب معاناته من الإصابة.

وبعد عودته نجح تاو في التسجيل ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري.

وشارك الجنوب إفريقي في 9 مباريات هذا الموسم بمسابقة الدوري سجل فيهم ستة أهداف.

وكان أرنولد إيبا قد تقدم لمودرن سبورت في الدقيقة 26.

وتعادل إمام عاشور برأسية في الدقيقة 45 بعد عرضية من محمد مجدي أفشة.

ونجح تاو في التقدم بهدف من رأسية بعد عرضية رضا سليم في الدقيقة 63.

الدوري المصري الأهلي بيرسي تاو مودرن سبورت
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