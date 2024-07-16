بعد شائعات الزمالك.. العملود إلى برسبوليس الإيراني

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

أيوب العملود

أتم نادي برسبوليس الإيراني إجراءات التعاقد مع أيوب العملود لاعب الوداد المغربي.

وانضم العملود إلى برسبوليس في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الوداد.

وأعلن النادي الإيراني بشكل رسمي تعاقده مع العملود دون الكشف عن تفاصيل.

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تقارير مغربية أشارت إلى أن العملود وقع على عقد مدته موسمين مقابل 500 ألف دولار سنويا.

شائعات الزمالك

أيوب العملودنفى منذ أيام ما أثير عن توقيعه على عقود مبدئية لانتقاله إلى صفوف الزمالك الصيف الجاري.

وقال العملود في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "خبر توقيعي لعقد مبدئي مع الزمالك المصري لا أساس له من الصحة".

وأردف "علمت عبر وكيل أعمالي باهتمام العديد من الأندية بخدماتي من بينها الزمالك، لكنني إلى حدود الساعة لم أتكلم ولم أفاوض أي فريق".

المدافع الأيمن صاحب الـ30 عام خاض مع الوداد 187 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض العملود مباراة وحيدة بقميص منتخب المغرب.

وتوج العملود مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وثلاث مرات للدوري المغربي.

أيوب العملود الوداد المغربي برسبوليس
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