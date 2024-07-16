المساهمة 19 بقميص الأهلي.. إمام عاشور يسجل في شباك مودرن سبورت

رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية بقميص الأهلي إلى 19 بموسمه الأول مع الفريق.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ونجح إمام عاشور في معادلة النتيجة أمام مودرن سبورت بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بهدف لكل فريق.

وحول إمام عاشور عرضية محمد مجدي أفشة برأسية داخل شباك محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت.

ويعتبر ذلك هو سابع أهداف إمام عاشور هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وتلك هي المساهمة الثانية عشر في الدوري إذ صنع 5 آخرين.

ويلعب إمام عاشور مباراته رقم 40 بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

وسجل إمام 10 أهداف وصنع 9 آخرين ليرفع رصيده إلى 19 مساهمة تهديفية.

ويعتبر الموسم الجاري هو الأفضل لإمام عاشور من ناحية المساهمات التهديفية.

video:1