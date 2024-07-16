أولمبياد باريس 2024 - تعليمات من لجنة حكام فيفا لمنتخب مصر

عقد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجتماعا تنسيقيا مع لاعبي المنتخب المصر الأولمبي عبر فيديو كونفرنس.

الاجتماع جاء للتأكيد على عدد من التعليمات المهمة الوضرورية قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضمنت التعليمات ضرورة احترام المنافس وإعلاء الروح التنافسية المشروعة دون اللجون إلى العنف أو الألعاب الخطرة التي تتسبب في عقوبات رادعة أو الإندار أو الطرد.

كما تضمنت ضرورة احترام حكم المباراة دون الذغط عليه ومضايقته لأن ذلك ينعكسر على الفريق بالسلب خلال المباراة.

وحضر الاجتماع جميع اللاعبين وقام محمود حرب المدير الإداري للمنتخب بالتنسيق وجاء الاجتماع مفيدا لتذكير اللاعبين بقواعد وقوانين اللعبة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من جمهورية الدومنيكان وإسبانيا وأوزبكستان.