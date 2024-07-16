الثالث على التوالي.. أرنولد إيبا يواصل التهديف ويسجل في شباك الأهلي

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

مودرن سبورت - الأهلي - هدف أرنولد إيبا

واصل أرنولد إيبا جناح ومهاجم فريق مودرن سبورت التسجيل في مسابقة الدوري المصري.

ونجح إيبا في تسجيل خامس أهدافه بقميص مودرن سبورت في مباراته الـ 14 بالدوري المصري.

وكان الكاميروني إيبا قد انضم إلى مودرن سبورت في يناير الماضي.

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وسدد أرنولد إيبا من خارج منطقة جزاء الأهلي لتمر بجوار الجانب الأيمن لمحمد الشناوي وتسكن الشباك.

وبذلك يكون المهاجم الكاميروني قد سجل هدفه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري.

ونجح إيبا خلال شهر يوليو الجاري التسجيل في كل من بلدية المحلة والمقاولون العرب ثم الأهلي.

ويمتلك إيبا قبل مواجهة الأهلي رقما مميزا إذ يحقق مودرن سبورت الفوز عندما يسجل المهاجم الكاميروني.

وتغلب مودرن سبورت على إنبي بهدف دون مقابل سجله إيبا، ثم الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرا الفوز بهدف إيبا على بلدية المحلة وهدفين مقابل هدف واحد أمام المقاولون العرب.

الأهلي مودرن سبورت أرنولد أيبا
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